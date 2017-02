Vier uur aanschuiven in de regen voor ticket finale 1B: "Dit is Antwerp, dit is uniek in België"

Zondag speelt Antwerp de heenwedstrijd van de finale in 1B tegen Roeselare. Abonnees krijgen voorrang om tickets online te kopen, maar vele fans stonden vandaag uren in de rij om hun plekje in het stadion te kunnen bemachtigen.

Vanochtend stonden de Antwerp-fans in een lange rij aan te schuiven aan de fanshop om hun plekje voor de cruciale wedstrijd veilig te stellen. Rond het middaguur was er aan een regenachtig Bosuil-stadion een wachttijd van drie tot vier uur. De 10.500 abonnees konden sinds maandag hun ticket al online kopen, tot nog toe gingen er 6.500 tickets de deur uit.

"Een hele hoop mensen hebben hun ticket gisteren al online gekocht, zo’n 3.500", bevestigde Thomas Slembrouck van de Great Old aan Gazet van Antwerpen. "Vandaag stonden fans aan te schuiven bij wie het online bestellen niet gelukt is of mensen die online hun weg niet vinden." Ook vorig seizoen, voor de beslissende kampioenenmatch tegen Eupen stonden honderden mensen aan te schuiven voor tickets. "Dit is Antwerp, dit is uniek in België", klinkt het.