'Malinwa' doet dag op dag 14 jaar na redding nog mee voor play-off 1: "Dat kan wel een teken zijn"

Jordi Vanlerberghe had geen gemakkelijke klus om zondag in te vallen, nét op het moment dat Standard aan het drukken was. Toch voerde het Mechelse jeugdproduct zijn taak met verve uit en zorgde hij zo mee voor een belangrijk punt.

"We mogen tevreden zijn met een punt. We zijn enkele keren goed weggekomen", bekent de verdediger. "Het was niet makkelijk om in te vallen, want ik moest meteen in de match zitten. Maar het eerste contact was goed en dat geeft vertrouwen. Een punt halen op Standard, dat is altijd mooi meegenomen."

Laat het toeval zijn of niet, maar zondag was het exact 14 jaar geleden dat de club van de ondergang en het faillissement werd gered. "Wat er 14 jaar geleden gebeurd is? Dat zal de vereffening zijn geweest, zeker", graaft Vanlerberghe in het geheugen. "Een speciaal moment voor de club."

"KV Mechelen stond dicht bij de afgrond, maar is teruggekomen op eigen kracht" - Jordi Vanlerberghe

"Ik ben het jaar na de vereffening naar KV gegaan. Dat moet ergens van de U7 naar de U8 zijn geweest. Ik herinner me er niet zoveel meer van, want ik was nog vrij klein. Maar het is zeker iets speciaals. Grappig dat het ook net de datum is dat we hier een belangrijk punt pakken. Dat kan wel een teken zijn."

"Dit zou een mooie bekroning zijn voor het werk van veel mensen binnen deze club. KV Mechelen stond dicht bij de afgrond, maar is teruggekomen op eigen kracht. Niemand heeft ons overgenomen en de club is in eigen handen. Daar mogen we als club heel fier op zijn", besluit Vanlerberghe.