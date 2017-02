VIDEO: KV Oostende verkocht al 10.000 tickets voor bekerfinale en brengt cup-lied uit

Foto: © photonews

De tickets voor de bekerfinale tussen KV Oostende en Zulte Waregem verkopen als zoete broodjes. De kustploeg verkocht vandaag het 10.000ste ticket voor de finale en bedankt de fans met een heus KVO-bekerlied.

"10.000 x bedankt! Vandaag verkocht KV Oostende zijn 10.000ste ticket voor de bekerfinale van 18 maart. En dat vieren we met de lancering van 'KVO, We Love You', het KVO-Cuplied gemaakt door onze ambassadeurs Garry Hagger, Charles van Domburg (en zijn Soulbrothers), Koen Van Impe, Sebastien Dewaele, Guga Baul en met een mooie cameo in de clip voor onze persverantwoordelijke Bram Keirsebilck", zo schrijft KV Oostende op de clubwebsite.

Bij 15.000 verkochte tickets volgt er zelfs een tweede nummer. Bekijk hieronder de allereerste bekersong. (Opgelet: het laden van het filmpje kan even duren)