Lyonkillers/Wembleykillers gaan stap verder in hun missie om AA Gent naar PO1 te brengen

Wanneer de Lyonkillers uitpakken, is de Gentse stunt nabij. Zowel in Lyon vorig jaar als op Wembley afgelopen week huurde een groep supporters van de Buffalo's een skybox af met twee keer een even geweldige afloop.

Nu AA Gent een 9 op 9 nodig had om zich te verzekeren van play-off 1, besloten de Lyonkillers - die ondertussen omgedoopt werden tot Wembleykillers (Dat leest u HIER) - voor de drie resterende competitiematchen een loge af te huren.

De eerste missie was afgelopen zondag alvast geslaagd. Nu wachten nog de verplaatsing naar Waasland-Beveren en een confrontatie met rechtstreekse concurrent KV Mechelen in de Ghelamco Arena.

Op de Freethiel gaan de Lyonkillers zaterdag nog een stapje verder. Ze palmen er niet alleen een loge in, maar zullen er ook de aftrap geven. Bekijk hieronder alvast de aftermovie van hun onvergetelijke trip naar Wembley.