Leye boos: "Doen we het slecht buitenshuis? Kijk maar eens naar de teams die niet in top-6 staan!"

Zulte Waregem ging bij Club Brugge met de billen bloot en belangrijker: het kon daardoor nog geen enkele keer winnen bij een topploeg. Tegen de G5 haalde het buitenshuis 0 op 15. Mbaye Leye en Francky Dury zien het echter niet meteen als iets slechts.

"Dat we verliezen van de topploegen? Dat boeit ons helemaal niet", aldus een boze Leye. "Er staan ploegen momenteel niet in de top-6 die maar wat graag zouden winnen van de zogehete kleine ploegen om zo bij de top-6 te raken, maar dat deden ze niet."

"Het is dan ook verkeerd om te zeggen dat we het niet goed doen op verplaatsing, want we hebben het tegen verschillende teams wél goed gedaan buitenshuis. En de topploegen? We spreken later wel in play-off 1 daarover."

Ook Francky Dury ziet het zitten: "Ik wilde met enkele spelers zeker geen risico nemen nadat ze terugkwamen uit blessure. Natuurlijk waren we een beetje gehandicapt in onze achterlinie, maar dat is geen excuus. Het was een kans aan anderen om zich te tonen, tegen de bekerfinale en play-off 1 zullen we er staan."