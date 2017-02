Gladbach mist geblesseerde Thorgan Hazard in kwartfinale Duitse beker

Thorgan Hazard raakt niet fit voor de kwartfinale van woensdag in de Duitse DFB Pokal tussen zijn club Borussia Mönchengladbach en Hamburg.

De 22-jarige Rode Duivel liep vorige donderdag in de Europa Leaguewedstrijd tegen Fiorentina een knie- en scheenbeenblessure op. Hij moest toen na 27 minuten al noodgedwongen gewisseld worden. Gladbach won met 2-4 en stootte door naar de achtste finales.

Volgens Hazards coach Dieter Hecking raakt de jongere broer van Eden mogelijk wel fit voor de competitiematch van zaterdag tegen Schalke 04. Thorgan mocht in november voor het eerst in drie jaar nog eens opdraven bij de Rode Duivels. In de oefenpot tegen Nederland speelde hij een klein halfuur mee. In de Bundesliga zit hij dit seizoen aan vijf goals en drie assists in 18 competitiewedstrijden.