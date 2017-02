Miljoenentransfer wenkt voor Youri Tielemans, Anderlecht-icoon Van Himst geeft twee ideale topbestemmingen aan

Met zijn twaalf goals en acht assists is Youri Tielemans aan zijn beste seizoen ooit bezig in de Jupiler Pro League. Een transfer tijdens de zomer wenkt, maar over de bestemming verschillen de meningen.

Ook Paul Van Himst, icoon van het huis en tweewekelijks op post in het Astridpark, heeft een mening over de toekomst van Tielemans. Hij ziet twee competitie weggelegd voor de nog steeds maar negentienjarige youngster van paars-wit.

"Met zijn technische capaciteiten zou ik zeggen Spanje. Of eventueel Italië", aldus Van Himst. "Duitsland en Engeland zijn fysiek iets veeleisender." Vorige week raakte nog bekend dat de Spaanse topclub Atlético Madrid in poleposition zou liggen voor Tielemans. (Daar leest u HIER meer over)