Davy Roef krijgt een nieuwe trainer bij Deportivo La Coruna. Pepe Mel moet de voormalige topclub uit Galicië in de Primera Division proberen houden.

Deportivo besliste zondag om Gaizka Garitano te ontslaan na de tegenvallende resultaten van de voorbije weken en maanden. Garitano was slechts zeven maanden in dienst. Onder zijn bewind kon Deportivo in 2017 geen enkele match winnen, waardoor de club in La Liga is weggezakt naar de zeventiende plaats. Het 4-0 verlies tegen Leganes van zaterdagavond was de spreekwoordelijke druppel.



De 54-jarige Mel zat zonder ploeg sinds zijn ontslag bij Real Betis in januari 2016. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen, met optie. Donderdag debuteert Mel wanneer Deportivo op speeldag 25 het Atletico Madrid van Yannick Carrasco ontvangt. Onze landgenoot Davy Roef wordt sinds de winterstop door Depor gehuurd van Anderlecht, maar speelde er nog geen minuut.