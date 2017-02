Wintertransfer Gent verbaast vriend en vijand: "Ik had schrik dat we te veel betaald hadden, maar..."

KAA Gent haalde tijdens de voorbije transferperiode een pak nieuwe spelers in huis. Acht m precies te zijn. Er ging onmiddellijk veel aandacht naar doelman Lovre Kalinic en aanvaller Yuya Kubo, maar het is Samuel Gigot die de jongste weken indruk maakt.

“Ik had schrik dat we te veel betaald hadden", vertelt Gent-manager Michel Louwagie in Het Laatste Nieuws. Gigot kostte meer dan 1 miljoen euro, maar doet het prima. "Hij blijkt zijn prijs waard”, voegt Louwagie er nog aan toe.

Sportief manager Patrick Turcq ziet Gigot het nog ver schoppen. "Waar zijn plafond ligt? Hij heeft de kwaliteiten om in de rechterkolom van de Premier League mee te draaien. Of aan de top van de Championship. Sam is nog maar 23, hé.”