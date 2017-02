Spits uit het Waasland komt aan de oppervlakte: "Mijn vaste plaats samen met Vanaken"

Foto: © photonews

Alessandro Cerigioni is eindelijk weer helemaal terug. Met twee goals tegen Kortrijk maakte hij duidelijk dat hij er ook nog is. Als diepe spits, het ging hem goed af. "Maar dat is ook wel mijn beste positie."

"Deze twee goals tegen Kortrijk doen deugd, dat is zeker. Ik heb dit jaar heel wat blessureleed gehad, dus dat ik eens blessurevrij kan spelen en in de basis starten doet deugd."

En door de schorsing van Gano stond Cerigioni zelfs diep in de spits: "Maar dat is wel mijn beste plaats misschien wel. Ik ben vaak op de flank uitgespeeld de voorbije jaren, maar diep gaat me ook erg goed af."

Iets wat hij zelfs al in de periode van Lommel deed: "Samen met Hans Vanaken was ik toen spits. Of ik stond eens op de 10 en hij stond voor mij, of omgekeerd. Er werd wat afgewisseld, maar dat liep toen best lekker."