Tielemans zit aan 12 competitiegoals, deze centrale middenvelders deden de jongste seizoenen even goed óf beter

Youri Tielemans zit dit seizoen niet alleen aan acht assists, hij heeft ook twaalf competitietreffers achter zijn naam staan. Indrukwekkende cijfers voor een centrale middenvelder. Welke gelijkaardige types kwamen de jongste vijf jaar in zijn buurt?

Niemand beantwoordt uiteraard aan de uitzonderlijke kwaliteiten van de nog steeds maar negentienjarige Tielemans. Toch voetbalden de afgelopen vijf seizoenen enkele andere doeltreffende centrale middenvelders in de Jupiler Pro League.

Tielemans heeft nog één wedstrijd (tegen Mechelen is hij geschorst) om het aantal van Gorius in het seizoen 11-12 te evenaren. Hoe dan ook doet hij al even goed als oud-ploegmaat Guillaume Gillet dat jaar. Ex-Gouden Schoen trof Sven Kums trof in de reguliere competitie van vorig jaar eveneens twaalf keer raak.

*Jongens als Musona, Hanni en Kebano die af en toe op de flank staan, werden niet in de lijst opgenomen.