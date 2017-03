Vidarsson doet speciaal verhaal over hoe hij twintig jaar geleden bij Lokeren belandde uit de doeken: "Ik schreef een brief naar die man en..."

Arnar Vidarsson is dezer dagen als assistent-trainer bij Sporting Lokeren aan de slag, maar de IJslander maakte destijds natuurlijk furore als middenvelder van de club. Tussen 1997 en 2006 speelde Vidarsson onafgebroken voor de Lokeren.

Het verhaal dat schuilgaat achter de transfer Vidarsson, is op zijn minst speciaal te noemen. Als tiener bood Vidarsson zichzelf aan. Een verhaal dat hij voor Voetbalkrant.com maar wat graag van onder het stof haalde.

“Toen Arnor Gudjohnsen in 1978 naar België kwam om bij Lokeren aan de slag te gaan, verhuisde Kristjan Bernburg mee om hem te begeleiden. Die man ging hier aanvankelijk enkele maanden blijven om het Belgische voetbal te leren kennen, maar om de één of andere reden is hij in België blijven plakken." (lacht)

"Ik vroeg of het mogelijk was om eens mee te trainen bij Lokeren en kijk eens aan..." - Arnar Vidarsson

“Bernburg heeft ook een voetbalschool opgericht in IJsland, waar jonge voetballers zich mogen aanbieden om hun talent te tonen. Toen ik dertien of veertien jaar oud was, ging ik er heen.”

Al was het toch pas enkele jaren later dat alles in een stroomversnelling kwam voor een jonge Vidarsson. “Een jaar of zes later heb ik een brief geschreven naar Kristjan Bernburg. Daarin vroeg ik of het mogelijk was om eens mee te trainen bij Lokeren. Dat bleek mogelijk en kijk eens wat er van gekomen is…"

"Als je het als IJslandse voetballer wil maken, moét je naar het buitenland" - Arnar Vidarsson

Vidarsson was tussen 1997 en 2006 bij Lokeren actief als speler. De verdedigende middenvelder knokte zich vrij snel in de ploeg en werd zo goed als onmisbaar voor de Oost-Vlamingen. Vidarsson trouwde met een Belgische en vertrok – op een korte periode als speler bij de Nederlandse clubs FC Twente en De Graafshap – nooit meer uit ons land.

“Als je als IJslander zijnde professioneel voetballer wil worden, heb je eigenlijk weinig keus: je moét naar het buitenland om het te maken. In IJsland heb je weinig mogelijkheden om op een hoog niveau met voetbal bezig te zijn”, besluit Vidarsson.