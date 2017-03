Vossen en Vanaken zijn net als televisiekijkend Vlaanderen in de ban van 'De Mol', zit zijn voor hun de hoofdverdachten!

Foto: © Photonews

Televisiekijkend Vlaanderen is dit voorjaar weer in de ban van De Mol. Ruim een miljoen Vlamingen probeert te achterhalen wie de saboteur is in de populaire Vier-reeks, net als Hans Vanaken en Jelle Vossen.

De twee basispionnen van Club Brugge zijn fervente kijkers van De Mol. Zij zagen afgelopen maandag hoe Bertrand, de marketing manager uit Vorst, naar huis moest.

Het aantal deelnemers slinkt en hoe langer hoe meer krijgen de kijkers een inzicht in de karakters van de kandidaten. Ook Vanaken en Vossen hebben hun hoofdverdachte(n). Wie dat zijn verneemt u in onderstaand filmpje.