Deschamps zet deur (na lange tijd) op een kier voor Benzema: "Wat er in het verleden is gebeurd, blijft in het verleden"

Het is goed mogelijk dat Karim Benzema binnenkort weer het shirt van de Franse nationale ploeg aantrekt. Bondscoach Didier Deschamps heeft in een interview aangegeven dat hij het verleden wil laten rusten.

“Wat er in het verleden is gebeurd, blijft in het verleden. Ik heb geen rancune tegenover Karim”, zo vertelde Deschamps in een interview met L’Équipe. Al zal Benzema zich eerst en vooral moeten bewijzen bij Real Madrid. “Ik maak mijn selectie in functie van het team en op basis van sportieve prestaties. Benzema is nog steeds één van de beste Franse aanvallers, dus ik sluit niets uit”, klonk het nog bij de bondscoach.

Benzema kwam in november 2015 in opspraak toen bleek dat hij betrokken was bij een afpersingszaak (over een sekstape van Valbuena, nvdr.) van collega-international Mathieu Valbuena. Benzema ontkende elke betrokkenheid, maar werd door de Franse voetbalbond geschorst en was niet meer selecteerbaar. Nu staat de deur dus opnieuw op een kier voor de 29-jarige aanvaller.