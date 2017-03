Eigenaar wil Belgische eersteklasser verkopen, maar daar blijven ze rustig

Foto: © photonews

KV Kortrijk zit niet alleen sportief in een neerwaartse spiraal. Nu zou ook blijken dat de eigenaar er genoeg van heeft. De Maleisiër Vincent Tan wil af van zijn - verlieslatende - voetbalclubs en wil ze te koop zetten.

Tan heeft Cardiff, Sarajevo en KV Kortrijk in zijn portefeuille en het financiële persagentschap Bloomberg weet dat hij die allemaal wil verkopen na enkele financiële tegenvallers. Tan betaalde in 2015 5 miljoen euro voor de club en had grootse plannen.

Bij Kortrijk zijn ze echter nog niet in paniek. "We hebben formeel contact gehad met Ken Choo (zijn rechterhand) en die heeft ons verzekerd dat KV Kortrijk niet te koop is", aldus algemeen manager Matthias Leterme in HLN.