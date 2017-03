Flames beginnen eraan tegen Zwitserland

Foto: © photonews

Los geht's! Vandaag begint het echt in Cyprus. In Nicosia spelen België en Zwitserland tegen elkaar hun eerste wedstrijd van het toernooi. Meteen een belangrijk duel in de strijd om de topplaatsen in de groep. En ook die Nati is er klaar voor.

Zowel België als Zwitserland verblijven in hetzelfde hotel, beiden wacht straks dus een busreis van een klein uurtje van Larnaca naar Nicosia. Beide landen beseffen het belang van de wedstrijd, al staat de hele Cyprus voor alle Europese teams natuurlijk vooral in het belang van het EK.

Daar zit Zwitserland in een groep met Oostenrijk, Frankrijk en IJsland. Coach Martina Voss-Tecklenburg begint dan ook met duidelijke doelstellingen aan deze opdracht. "Ik wil speelsters zien die met overgave in duel gaan. We moeten onze offensieve krachten laten zien en een goede balans vinden", klinkt het op de webstek van de Zwitserse bond.

De Belgen dan? Die gaan meteen specifiek doel naar Cyprus. Verschillende speelsters uit de selectie zullen de komende wedstrijden zeker een kans krijgen. Enkele lichtgeblesseerden zullen zeker voor de eerste wedstrijd gespaard worden. Vier wedstrijden op acht dagen, dat is en blijft een zwaar programma.

Starten de Flames de Cyprus Cup goed? Dat komt u op onze webstek te weten vanaf 16.30 uur Belgische tijd. Wij volgen de wedstrijd live voor u op en komen na de wedstrijd uiteraard ook met enkele reacties op de proppen.