De Keersmaecker krijgt geen tegenwind en blijft aan de macht (alhoewel 'macht')

Foto: © photonews

Er wordt een uitdager gezocht... Of toch niet, want niemand durft het blijkbaar nog opnemen tegen François De Keersmaecker om bondsvoorzitter te worden. Die lijkt dan ook op weg naar zijn zevende ambtstermijn.

De Keersmaecker is de kandidaat van de amateurclubs en de 58-jarige Mechelse advocaat krijgt weinig tegenwind vanuit de profclubs. Joseph Allijns werd vorige keer op het nippertje verslagen door De Keersmaecker, maar is nu niet van plan om opnieuw zijn kans te wagen.

Allijns geeft meer uitleg: “Niet omdat de ontgoocheling van twee jaar geleden nog niet is doorgespoeld. Wel omdat we met Bart Verhaeghe al iemand van de profclubs hebben als eerste ondervoorzitter van de KBVB. En omdat ik vind dat we momenteel - met de scheiding van beroeps- en amateurvoetbal, de juiste verdeling van de WK-gelden én een standvastige nieuwe CEO als Koen De Brabander - goed bezig zijn", aldus Allijns in Het Nieuwsblad.

En dat is logisch, want Verhaeghe treedt tegenwoordig telkens als spreekbuis voor de KBVB op. De Keersmaecker is al een tijdje naar de achtergrond geduwd en zijn rol lijkt dus ook meer ceremonieel geworden te zijn.