Fred Vanderbiest is duidelijk: "Er zal weinig te doen zijn aan Antwerp"

Roeselare en Royal Antwerp FC strijden de komende weken tijdens twee onderlinge duels om een plaats in de Jupiler Pro League. Volgens Fred Vanderbiest, ex-speler van de eerste en ex-trainer van de tweede club, zal Antwerp het halen.

Vanderbiest ziet dat het bij Roeselare allemaal net iets minder is dan voor de jaarwisseling. "Dat tikkeltje geluk van voorheen ontbrak en enkele spelers die het voor Nieuwjaar uitstekend deden, kwamen in een dalende vormcurve terecht."

"Hopelijk halen ze in de finalewedstrijden weer hun beste niveau. Al denk ik dat er weinig te doen zal zijn aan Antwerp. Ik verwacht dat ze het dit keer wel zullen afmaken. In de competitie wonnen ze trouwens drie van de vier keer van Roeselare", zegt de Brusselaar in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine.