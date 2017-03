"Ik had op mijn 16de nooit een profcontract bij Club Brugge mogen tekenen"

Foto: © photonews

Glenn Verbauwhede is geen voetballer meer. De ooit zo beloftevolle doelman hing op 31-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de haak. Als hij terugkijkt op zijn carrière heeft hij daarin één beslissing genomen die hem lang achtervolgd heeft.

Verbauwhede leek eerste klasse stormerhand te gaan veroveren, maar in plaats daarvan moest hij steeds verder afzakken. "Ik heb één grote fout gemaakt. Ik had, toen ik zestien was, nooit een profcontract bij Club Brugge mogen tekenen", zegt hij in HLN.

Verbauwhede weet nu dat het allemaal veel te veel was ineens. "Ik had naar Moeskroen, of zo, moeten gaan - met een semiprofcontractje, in de luwte -, want als ik dan toch zo goed was, was men mij later ook nog wel komen halen. Maar nu... Ineens stond een zak geld voor mij. Ik was zestien en ik begon te sparen voor een Porsche - dan ben je al fucked up nog voor het allemaal begint."