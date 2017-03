Yannick Ferrera, materiaal voor A-ploeg Anderlecht? "Ik noemde hem niet voor niets de kleine Mourinho"

Foto: © photonews

Yannick Ferrera is bezig om een mirakel te bewerkstelligen met KV Mechelen. En dat kunnen we echt geen toeval noemen, want de jonge trainer heeft al meer topprestaties achter zijn naam staan. Volgens Jean Kindermans is hij ook voorbestemd voor de top.

Kindermans, jeugdcoördinator bij Anderlecht, zag hem als jeugdtrainer aan het werk. "Hij dwingt respect af bij zijn spelers - zelfs bij de jeugd van Anderlecht is dat geen evidentie. yannick stelt zich volledig ten dienste van de groep en voelt hen perfect aan. Nu nog zijn er hier spelers die hoog met hem oplopen. Ik weet weet bijvoorbeeld dat hij een goed contact heeft met Charly Musonda en Youri Tielemans."

Kindermans ziet hem zelfs terugkeren. "Ach, Yannick is een goudklompje. Momenteel is het te vroeg, maar op termijn zie ik in hem een trainer voor de A-ploeg van Anderlecht. Over vijf of tien jaar. Dan heeft hij wat meer bagage en ervaring. Ik noemde hem niet voor niets de kleine Mourinho", zegt hij in HLN.