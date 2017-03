KV Mechelen wil van droom werkelijkheid maken: "Thuis tegen Anderlecht gaan we vol voor de drie punten"

Er wacht KV Mechelen nog twee cruciale wedstrijden in de reguliere competitie. Zaterdag komt Anderlecht op bezoek, de week erna trekt Mechelen naar de Ghelamco Arena. Mats Rits en Jordi Vanlerberghe willen de drie punten thuishouden tegen de recordkampioen.

"Thuis tegen Anderlecht gaan we vol voor de drie punten", is Mats Rits ambitieus. "We hebben alles in eigen handen. Er gaat heel wat sfeer zijn, dat is wel plezant. We staan er nu en het is nu aan ons om het af te maken. We doen alvast mee tot het einde en dan zien we wel waar het schip strandt."

Het AFAS stadion zal rijkelijk gevuld zijn met thuisfans. Jordi Vanlerberghe kijkt er naar uit. "Een vol stadion motiveert ons alleen maar. We moeten proberen om de punten thuis te houden tegen Anderlecht", is hij iets voorzichtiger dan zijn ploegmaat.

"Geen enkele ploeg behalve Club Brugge is bij ons komen winnen" - Jordi Vanlerberghe

"Als je 28 matchen speelt en je doet nog steeds mee, dan sta je daar terecht", aldus de verdediger. "Geen enkele ploeg behalve Club Brugge is bij ons komen winnen. Tegen Club maakten we geen kans, maar thuis hebben we altijd goed gespeeld. Als we de drie punten pakken, maken we een heel grote kans op play-off 1."

Zonder geschorste Verdier

De geblesseerde Kolovos zal er niet bij zijn, net als Verdier die tegen Standard zijn vijfde gele kaart pakte. "De kern is groot genoeg om dat op te vangen. Hij is een belangrijke speler, maar we kunnen hem vervangen", aldus Vanlerberghe.

"Hij stond al lang op vier gele kaarten, dus ja. En het is ook spijtig voor Kolovos. Maar we hebben genoeg spelers om dat op te vangen", treedt Rits zijn teammaat bij. "Gelukkig recuperen we Verdier tegen AA Gent."