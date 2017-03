KV Mechelen wil - ondanks blessure - toch langer verder met succesvolle huurspeler

Foto: © photonews

KV Mechelen moet nog twee matchen met succes afwerken en het zijn niet de makkelijkste: Anderlecht en Gent. Maar wat er ook gebeurt, bij de club willen ze één jongen er volgend seizoen absoluut bij.

De huur van Dimitrios Kolovos is immers een groot succes gebleken. De Griek blesseerde zich wel zwaar aan de knie, maar dat belet niet dat voorzitter Johan Timmermans en algemeen directeur Marc Faes volgende week in Athene gaan onderhandelen over een definitieve transfer van de aanvaller, weet Het Nieuwsblad.

Kolovos zorgde in 27 wedstrijden voor 5 goals en 3 assists, maar valt vooral op door zijn werkkracht en inzet. Kolovos scheurde in de wedstrijd tegen Lokeren de voorste kruisband van de rechterknie en zal waarschijnlijk zes maanden moeten revalideren.