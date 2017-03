De meest onderschatte Rode Duivel: "Vertonghen en Alderweireld aanvaarden dat ik de verdediging dirigeer"

Foto: © photonews

Laurent Ciman werd onlangs bezocht door Geert De Vlieger. Die maakte voor Play Sports een reportage voor 'Hoogvliegers' over de 31-jarige verdediger van Montréal. En die ziet zich nog steeds als Rode Duivel.

Ciman werd als noodoplossing bij de Rode Duivels gehaald, maar Roberto Martinez is sindsdien zo gecharmeerd door hem dat hij mag hopen op een selectie voor de volgende WK-kwalificatiematchen. Ondanks dat de MLS niet veel aandacht trekt, is hij dus nog steeds in beeld. Wat enkel zijn eigen verdienste is.

Samen met Vertonghen en Alderweireld deed hij het trouwens heel goed in een driemansverdediging. "Het is makkelijk, weet je. We kennen elkaar. Vertonghen en Alderweireld weten heel goed dat ik - als centrale pion - de verdediging zal sturen. En zij aanvaarden dat. Ook al speel ik 'maar' voor Montreal en zij voor Tottenham. Toch accepteren zij dat ik de verdediging dirigeer."