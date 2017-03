Fellaini ziet dat Zlatan iets heeft teruggebracht op Old Trafford: "Op training zie je het al"

Bij Manchester United zijn ze bezig zich stilaan te herstellen. Na drie moeilijke seizoen begint het onder José Mourinho eindelijk weer te draaien. En Marouane Fellaini ziet dat het niet enkel de invloed van 'The Special One' is die daaraan meehelpt.

Voor Fellaini is de inbreng van Zlatan Ibrahimovic de grootste factor in de wederopstanding van de club. Die had de laatste drie seizoenen veel van zijn bravoure verloren. "We moeten Zlatan bedanken, want hij is er op het juiste moment. En hij scoort belangrijke goals", aldus de Rode Duivel.

"Hij is een heel belangrijke speler. Ik heb een goeie relatie met hem. Iedereen weet dat hij een fantastische speler is die hard werkt. Dat zit in zijn karakter. En dat hij altijd wil winnen, zie je op training. Tijdens matchen is hij de eerste die wil winnen. Die wil is goed voor het team."