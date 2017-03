Oostende-sterkhouder over zijn grootste prestatie tot dusver: "Ik werd nochtans afgeschreven toen ik Club Brugge verliet"

Michiel Jonckheere is een van de laatste der mohikanen bij KV Oostende. De West-Vlaming speelde al bij de Kustboys nog voor het 'Coucke-tijdperk', en is er ook nu nog steeds een sterkhouder.

Dat de 27-jarige Jonckheere een volwaardige speler is bij een subtopper in België vindt hij zijn grootste prestatie tot dusver, zo geeft hij aan in Sport/Voetbalmagazine.

"Dat ik er nu sta ondanks het feit dat ik vaak werd afgeschreven sinds ik de beloften van Club Brugge verliet. Is hij wel een volwaardige eersteklasser? Dat heb ik vaak mogen horen."

Ontgoocheling

Zijn grootste ontgoocheling zijn dan weer de vele opofferingen. "Daardoor kan je weinig tijd spenderen met je jeugdvrienden en je familie. Soms zelfs niet met je vriendin", aldus Jonckheere."