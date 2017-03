Dit moet u zien: op deze fabelachtige wijze zette ploegmaat van Sels, Mbemba en Mitrovic Newcastle op weg naar winst

Foto: © photonews

Newcastle United won dinsdagavond de felbevochten topper bij titelconcurrent Brighton & Hove Albion (1-2). Pas in het slot gingen The Magpies op en over hun tegenstrever.

Murray had Brighton in het openingskwartier al vanop de stip 1-0 voor gebracht. Die voorsprong bleef lange tijd op het bord staan, tot in het slot een onwaarschijnlijke gelijkmaker uit de lucht viel.

Diamé kreeg de bal van Atsu onbedoeld tegen de voet, waarna die in een onverwachte boog in doel belandde. Invaller Perez maakte er in de slotminuten 1-2 van. Mitrovic bleef de hele match aan de bank gekluisterd. Mbemba en Sels ontbraken.