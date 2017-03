Lukaku verschalkt Nainggolan, De Pauw beslissend bij Guingamp, en Meunier en De Bruyne bekeren makkelijk verder

Foto: © photonews

In de Belgische competitie vindt er geen midweekvoetbal plaats. Elders in Europa wel, met woensdag tal van bekercompetities die stilaan in een beslissende plooi vallen.

Lazio - AS Roma 2 - 0

In de halve finales van Coppa Italia heeft Jordan Lukaku een uitstekende zaak gedaan tegen Nainggolan. Ex-Genkenaar Milinkovic-Savic trof op het halfuur raak, waarna Immobile diep in de tweede helft de score verdubbelde. Roma moet over een maand nog vol aan de bak in de return.

Man City - Huddersfield 4 - 1

The Citizens plaatsten zich zonder moeite voor de kwartfinales van de FA Cup. Sané, Agüero (2x), Zabaleta en Iheanacho wisten een vroege achterstand uit. De Bruyne werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

Coupe de France

Landskampioen PSG kende geen moeite met Niort. Pastore en Cavani loodsten de ploeg van basisspeler Meunier naar de kwartfinales. Ook De Pauw liet zich opmerken bij Guingamp. De voormalige winger van Lokeren scoorde bij Quevilly (1-2).

DFB Pokal

Geen Thorgan Hazard bij Borussia Mönchengladbach. Ook zonder de Rode Duivel wisten Die Föhlen zich ten koste van Hamburg te plaatsen voor de halve finales. Bayern München won dan weer overtuigend met 3-0 van Schalke 04. Lewandowski (2x) en Alcantara scoorden.

{INSERT_MATCHES_TODAY}