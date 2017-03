"Ik wil bewijzen dat ik erbij hoor en over de kwaliteiten beschik om bij AA Gent te spelen"

Hein Vanhaezebrouck beschikt bij KAA Gent over een ruime kern en dat wil dan ook zeggen dat heel wat spelers naast de ploeg kunnen vallen. Rob Schoofs is iemand die dit seizoen vaker niet dan wel in actie kwam, al probeert hij zich iedere keer opnieuw te tonen.

Afgelopen zondag kreeg de middenvelder nog eens een kans van zijn trainer. Schoofs speelde een puike partij en hielp zijn ploeg tegen Moeskroen aan de drie punten. “Ik speel altijd met vertrouwen en wil in elke match die ik aan de bak kom zoveel mogelijk aan de bal komen”, aldus Schoofs.

“Ik probeer me altijd te tonen, maar de ene wedstrijd lukt dat natuurlijk al beter dan de andere. Ik denk dat ik, net als alle andere spelers, tevreden mag zijn over mijn prestatie.”

"Het is belangrijk voor mij" - Rob Schoofs

Het viel zondag op dat Schoofs zich dubbel plooide en zich extra wilde bewijzen. “Ik probeer altijd heel scherp op het veld te verschijnen. Het is belangrijk voor mij, hé. Ik speel niet zo heel veel wedstrijden, dus als ik eens kans krijgt moet ik me tonen. Ik wil bewijzen dat ik erbij hoor en over de kwaliteiten beschik om bij AA Gent te spelen.”