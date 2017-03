Lukaku doet toch twijfel rijzen: "Ik wil de grootste prijzen winnen"

Foto: © photonews

Romelu Lukaku gaat een nieuw contract tekenen bij Everton, dat zei zijn manager Mino Raiola. Maar de Rode Duivel zelf wil dat nog niet bevestigen. Zoals iedereen reeds weet is zijn ambitie immers enorm.

In een interview met Sky Sports liet hij dat nogmaals blijken. Eerst en vooral wil hij Europees voetbal afdwingen met Everton. Met zijn 17 goals nu al zou hij daar een enorme voet in hebben. "Mijn makelaar voert alle gesprekken. Ik focus me op het voetbal. Op het veld kan je zien dat ik erg tevreden ben met de resultaten. We moeten op dat elan doorgaan."

Lukaku wil echter nog niet praten over de nieuwe deal, die hem 110.000 euro per week kan gaan opbrengen. Nu al is hij één van de duurste spelers ter wereld, want hij moet ongeveer 80 miljoen euro kosten. Iets wat enkel de top in Europa kan betalen. "Maar ik wil de grootste prijzen winnen", zegt hij zelf. Of dat mogelijk is bij Everton betwijfelen we.