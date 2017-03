Tegenstander Flames: "Kans om tegen de beste ploegen ter wereld te spelen"

Niet alleen op de Cyprus Cup wordt er deze week gevoetbald, er is ook de Algarve Cup. En daar spelen de drie tegenstanders van de Flames op het EK. We volgen hen uiteraard op de voet. Wat denken ze bijvoorbeeld bij de Denen?

Denemarken zit op de Algarve Cup in een groep met Rusland, thuisland Portugal en Canada. Woensdagnamiddag openen ze meteen de debatten tegen groepsfavoriet Canada.

"Het is een kans om tegen de beste ploegen van de wereld te spelen, dus voor ons is dit een erg belangrijk toernooi om te zijn", aldus coach Nils Nielsen op de persconferentie voorafgaand aan het toernooi.

"We verwachten dat het allemaal erg moeilijke wedstrijden zullen gaan worden. En dan zien we wel waar het schip kan stranden." Voor de Canadezen is het alvast duidelijk: "We willen het toernooi opnieuw winnen."