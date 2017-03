Toptransfer in de maak? 'Spaanse topclub krijgt slecht nieuws en gaat nu vol voor Thibaut Courtois'

Foto: © Photonews

Tot nader order staat Thibaut Courtois nog steeds onder contract bij Chelsea, maar daar zou over enkele maanden verandering in kunnen komen. Volgens de laatste geruchten wordt er aan de mouw van onze landgenoot getrokken.

Een club die iedere transferperiode opnieuw in verband wordt gebracht met Courtois, is Real Madrid. De Spaanse grootmacht is sinds het vertrek van Iker Casillas op zoek naar een absolute topkeeper met naam en faam. Ondanks het feit dat Keylor Navas het niet slecht doet, wil Real een nieuwe doelman.

Geen De Gea... dan maar Courtois?

De Koninklijke zou zich het liefst van al versterken met David De Gea, maar volgens het Spaanse El Confidencial zou die komende zomer niet vertrekken bij Manchester United. Daardoor zou Real de focus toch opnieuw verleggen naar… Thibaut Courtois.

Volgens het medium zou Chelsea zelfs bereid zijn om het over een transfer van zijn eerste doelman te hebben. Courtois zelf gaf al meermaals aan dat hij (voorlopig) niet bezig is met een transfer. Afwachten dus…