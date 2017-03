De onzin van het PO2-systeem? Club die deelneemt kan niet Europees spelen...

Foto: © photonews

Nog twee speeldagen te gaan en dan kunnen de nacompetities beginnen. In play-off 2 staat een Europees ticket op het spel, maar dat is niet voor iedereen het geval.

Voor het eerst zullen ook clubs uit de Proximus League deelnemen aan play-off 2. Daarbij ook Union Saint-Gilloise, maar de Brusselse traditieclub werkt die duels zonder inzet af.

Union kan namelijk niet Europees spelen. "Wij willen niet lopen voor we kunnen stappen", verkondigt CEO Jean-Marie Philips in Het Laatste Nieuws. "En dus hebben we geen Europese licentie aangevraagd." Het is dus maar de vraag in welke mate Union de nacompetitie au sérieux zal nemen.