Naast De Camargo nog een speler met Belgisch verleden bij APOEL: "Mijn grote terugkeer? Een beetje"

Foto: © photonews

In de Europa League treft Anderlecht het Cypriotische APOEL Nicosia. Naast ex-Rode Duivel Igor De Camargo loopt er met Urko Pardo nog een bekende van het Belgische voetbal rond bij APOEL.

Urko Pardo was als jeugdspeler nog doelman bij Anderlecht. "Of het een speciale wedstrijd zal worden voor mij? Ik speelde er tien jaar bij de jeugd, maar ik speelde nooit een match voor het eerste team", zegt de 34-jarige keeper in La Dernière Heure. "Ik kwam er ook nooit als tegenstander voetballen. Mijn grote terugkeer? Een beetje. Maar ik ben momenteel tweede doelman en ik speel ook niet in Europa. Ik had toch gehoopt op een andere terugkeer."

Pardo gelooft wel in de kansen van zijn ploeg. De Cyprioten tankten veel vertrouwen door Athletic Bilbao uit te schakelen. "Bilbao is sterker dan Anderlecht en die hebben we uitgeschakeld. Ik denk dat we hetzelfde kunnen doen tegen Anderlecht. Wij zijn tevreden met de loting, maar zij ook", besluit de ex-doelman van paars-wit.