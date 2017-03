Weet Anderlecht wel wat het in de zomer in huis haalt? "Hij stelt ons geduld op de proef met zijn Afrikaanse tjingeltjangel"

RSC Anderlecht realiseerde op de slotdag van de wintermercato een opvallende transfer. De Brusselaars haalden Silvère Ganvoula in huis, die ze meteen weer uitleenden aan zijn huidige club Westerlo.

En daar laat de aanvaller niet alleen op het veld een opmerkelijke indruk achter met zijn goals. Ook in de kleedkamer laat de Congolees zich gelden. "Hij stelt ons geduld regelmatig op de proef met zijn Afrikaanse tjingeltjangel", grapt ploegmaat Nicolas Rommens in Fan!.

"Hij is wél een uitstekende danser. Je zou kunnen zeggen dat zijn danskunsten de muziek wat draaglijker maken. (lacht) Iemand heeft blijkbaar ook ooit een lied over hem gemaakt. Dat hebben we al vaak mogen horen. Héél vaak... Maar toffe gast, hoor."