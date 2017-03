Ndidi op weg om vedette te worden, maar... "Ik heb mijn hart verloren in Genk"

Wilfred Ndidi verovert de Premier League. De 20-jarige middenvelder heeft zich blijkbaar probleemloos aangepast aan het niveau van de Engelse competitie. Maar als het over Genk gaat, dan komen de emoties toch boven.

Genk is 'zijn familie', niet enkel de club waar hij gevoetbald heeft. Bij de Limburgers missen de spelers ook de goedlachse Nigeriaan. "Dat zal wel. Ze hebben nu niemand meer om te plagen. Ik was het favoriete slachtoffer voor de practical jokes", zegt hij in HLN. "Ik kreeg alles over me heen, maar het was wel fun."

Voor Ndidi is Genk meer dan een ploeg, het is een mijlpaal in zijn carrière én zijn leven. "Ik zal nooit vergeten wat ze in Genk voor me gedaan hebben. Daarom dat ik nog elke dag in contact sta met bijna alle mensen. De gastfamilie, de spelers, de staf. Tijdens mijn eerste dagen, als tester van zeventien, heb ik er mijn hart verloren. Zelfs als ze me nooit hadden vastgelegd, dan nog was ik altijd dankbaar gebleven voor de kans die ze me hebben geboden."