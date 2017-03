Vanhaezebrouck moet mogelijk één van zijn nieuwe sterkhouders missen

Foto: © photonews

KAA Gent moet play-off 1 nog halen, maar indien het goed afloopt, moeten de Buffalo's waarschijnlijk één van hun nieuwe sterkhouders missen in de aanloop er naartoe. Wintertransfer Yuya Kubo trekt mogelijk immers even terug naar zijn thuisland.

Kubo scoorde in zijn eerste vijf matchen al drie doelpunten en is goed op weg om zich onmisbaar te maken in de Ghelamco Arena. Maar hij zit mogelijk wel in de selectie van de nationale ploeg van Japan. En die spelen op 23 maart tegen de Verenigde Arabische Emiraten en op 28 maart tegen Thailand.

Beiden zijn kwalificatiewedstrijden voor het WK en volgens HBvL lijkt de Japanse aanvaller erbij te zullen zijn. Dat betekent dat Hein Vanhaezebrouck zonder hem de voorbereiding op de play-offs moet afwerken. Die voorbereiding komt trouwens ook in gevaar door het Europees verhaal. Vanhaezebrouck wou immers op stage vertrekken, maar dat lijkt ook niet te lukken.