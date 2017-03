Ook Anderlecht benadert door Chinezen: "Maar niet over overname"

De Belgische clubs zijn blijkbaar aantrekkelijk voor Chinese investeerders. Eerder vandaag werd bekend dat meer dan de helft van de clubs al benaderd werd. Ook Anderlecht, al ging het in dat geval niet over een overname.

Paars-wit is wel interessant voor buitenlanders, maar dan voor andere doeleinden. "Anderlecht wordt door vele internationale voetbalorganisaties bekeken. Ook vanuit China is er interesse in het merk Anderlecht, dat hoog staat aangeschreven gezien ons palmares en de uitstekende jeugdopleiding, maar we hebben zeker geen overnamebod gekregen", zegt woordvoerder David Steegen in HLN.

"Het gaat veeleer over een samenwerking op andere vlakken. Zo hebben onze U19 via onze sponsor Huawei al een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Chinese jeugdteams."