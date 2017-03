Anderlecht reageert op vertrek Vanden Borre: "Hopen dat hij terugkeert naar huis, naar Neerpede"

Foto: © photonews

Herman Van Holsbeeck kon zelf niet aanwezig zijn op de persconferentie van Anthony Vanden Borre omdat hij in het buitenland zit. Hij werd vertegenwoordigd door Jean-François Lenvain, hoofd van de sociale cel en jarenlang begeleider van Vanden Borre.

En die gaf aan dat de poort van Neerpede wagenwijd open blijft staat voor Vanden Borre. "Anthony is altijd al een zoon van het huis geweest", aldus Lenvain. "En zoals in alle gezinnen is er soms onenigheid en discussie, maar de poort blijft altijd open bij Anderlecht."

"Toen Herman Van Holsbeeck een onderhoud had met hem wou hij eerst zijn ontslag niet aanvaarden. Meneer Van Holsbeeck zei hem dat hij nog veel te jong en veel te goed is om te stoppen. Maar toen kwam er contact met TP Mazembe en werd de zaak correct afgehandeld", verklaarde Lenvain nog.

En ooit komt het er misschien nog van: Van den Borre als jeugdcoach. "We zijn heel fier en ook triest. Anthony kan terugkeren naar huis en zal daar een enorme meerwaarde betekenen voor de jongeren. Dat hebben we ook al bij onze jeugd gezien. En we hopen dat hij ooit ook terug naar ons huis zal komen. Met in zijn bagage een schat aan ervaring door in Afrika te werken."