Te voet naar Scherpenheuvel als Antwerp kampioen speelt

Foto: © Voetbalkrant.com

In het geval dat Antwerp het haalt van Roeselare en overgaat naar eerste klasse, zal een Antwerp-supporter te voet naar het bekende bedevaartsoort Scherpenheuvel stappen. Hij zal daarmee ook geld inzamelen voor het zieke zoontje van een vriend.

Cisse Beckx, een 48-jarige rasechte Antwerp-supporter, is klaar voor een fameuze actie. “Als Antwerp volgende week kampioen speelt, wandel ik van het Bosuilstadion tot aan de basiliek van Scherpenheuvel." En liefst van al doet hij dat niet alleen. “Ik roep alle Antwerp-supporters op om mee te lopen naar Scherpenheuvel. Veel supporters kennen mij, omdat ik bij elke thuiswedstrijd als parkeerwachter werk, dus ik verwacht dat er wel een hoop mee zullen gaan. Hoe meer, hoe beter,” aldus Cisse Beckx in Het Laatste Nieuws.

Hij is er nochtans nog niet helemaal gerust in dat het zal doorgaan. “Vraag me niet om een pronostiek, want daar ben ik al lang geleden mee gestopt. We hebben op ‘den Bosuil’ veel slechte tijden gekend, maar ik ben ondanks de vele teleurstellingen altijd achter de ploeg blijven staan. Volgende week kan het eindelijk gebeuren."

Een rat in nood

Deze actie is niet enkel om de titel te vieren. Hij wil ook geld inzamelen voor het zieke zoontje Thorben van zijn vriend en Beerschot-supporter Manu, dat leeft met grote mentale beperkingen. Een zogenaamde 'dolfijntherapie' zou enorm helpen, maar dat kost minstens 22.000 euro. “Tja, hij is een rat, maar we zijn al jarenlang bevriend," zegt Cisse. Maar nu ernstig: als je zoontje zoiets overkomt zijn, zijn clubkleuren van geen belang.”