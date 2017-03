De situatie bij Kortrijk is (nog) onduidelijk(er): "Ik wil werken in een team dat kan samenwerken, in eender welke rol"

Het blijft toch wat een poppenkast bij KV Kortrijk: Karim Belhocine die de feitelijke trainer is en Bart Van Lancker de stroman die de persmomenten mag verzorgen. Maar voor hoelang nog, want Belhocine zijn positie is om het eufemistisch uit te drukken 'wankel'.

Van Lancker weet nog niet wat de toekomst zal inhouden, ook niet voor zichzelf. Het blijft immers wachten tot er een beslissing valt over Belhocine en of ze play-off 2 met hem gaan aanvatten. " Laten we nog niet te veel focussen op PO2, de eerstvolgende wedstrijd is en blijft de belangrijkste. Wat mijn toekomst betreft, werk ik het liefst in een team dat kan samenwerken, in welke rol maakt mij niet uit", aldus Van Lancker.

Eerst dus Charleroi, waartegen Kortrijk niets te verliezen heeft, maar die ze wel een serieuze tik kunnen verkopen. "De wedstrijd tegen Charleroi zal tactisch gespeeld worden, want ze spelen met een duidelijk doel. We moeten lessen trekken uit de wedstrijd met Waasland-Beveren. Dat betekent dat we eerst en vooral tegendoelpunten moeten vermijden en pas dan onze kansen grijpen. We hebben iets goed te maken bij de supporters zodat we onze reputatie wat in ere kunnen herstellen."