Chinese investeerders brengen bod van 15 miljoen euro (!) uit op Belgische eersteklasser

Foto: © photonews

De voorbije maanden verkasten al heel wat goede voetballers naar China. Niet alleen voor de uitdaging, maar vooral voor het grote geld. Achter de schermen werken de Chinezen ook aan het overnemen van enkele (Belgische) clubs.

Zo werd Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht al meermaals benaderd. Chinese investeerders willen zijn club graag overnemen, maar Lambrecht hield tot dusver altijd het been stijf.

Zelfs toen er een bod van 12 miljoen euro op tafel lag… “Ach, er was zelfs sprake van een bod van 15 miljoen”, aldus Roger Lambrecht in Het Laatste Nieuws. “Ik heb vijf, zes verschillende mensen over de vloer gekregen met aanbiedingen uit China. Maar we zijn nooit tot in de eindfase van de onderhandeling geraakt.”

Zeg nooit 'nooit'

De inmiddels 85-jarige voorzitter van Lokeren hoopt nog steeds dat er zich binnenkort een Belgische investeerder meldt. “Ik wil de lokale verankering verzekerd zien. Zeg in het voetbal nooit ‘nooit’. Wat als ik geen andere kandidaten vind om de club over te nemen? Soit, zo ver zijn we nog niet.”