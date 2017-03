Strootman eist actie na (weeral) racistisch incident met fans Lazio: "Walgelijk"

Foto: © photonews

De supporters van Lazio zijn niet de gemakkelijkste. In het verleden kwamen ze al meer in opspraak, net als woensdag toen de derby tegen AS Roma op het programma stond. Verdediger Antonio Rüdiger kreeg oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd en dat kon niet door de beugel voor zijn ploegmaats.

Kevin Strootman eist dat de Italiaanse voetbalbond zijn verantwoordelijkheid neemt nadat de Duitser flink op de korrel werd genomen door de fans van Lazio. "Ik heb de geluiden ook gehoord”, zegt Strootman bij RAI. “Zoiets is altijd walgelijk. Rüdiger heeft er niets over gezegd, maar de voetbalbond moet hier zeker op antwoord op geven."

ook Kalidou Koulibaly (ex-Genk) kreeg er al mee te maken. In februari werd daardoor de wedstrijd Lazio-Napoli nog stilgelegd. "We moeten allemaal ons werk doen", aldus Strootman. "Jammer genoeg gebeurt dit af en toe. Maar ik wil wel benadrukken dat het slechts om een aantal fans ging, niet veel."