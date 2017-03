De laatste vijf minuten zijn voorlopig nog geen Flametime

Foto: © photonews

Aan mentale weerbaarheid zal het zeker niet liggen en aan mentaliteit allerminst, want de Flames knokken altijd opnieuw 90 minuten voor wat ze waard zijn. Maar de slotminuten brengen vooralsnog geen geluk.

In de EK-campagne werden twee keer goals geslikt tegen Engeland in de laatste vijf minuten. In Engeland deed Scott ons zo twee punten verliezen, thuis was het de 0-2 van Carney.

Vorig jaar in de Algarve Cup hadden de troepen van Ives Serneels zelfs de finale gespeeld als we telkens de stand na 85 minuten zouden nemen. Brynjarsdottir met de 1-2 voor Ijsland in blessuretijd, Clarke bij Canada met de 0-1 in de 87e minuut en tegen Denemarken scoorde Cayman in minuut 86 en Sandvej in minuut 93.

Ook de eerste wedstrijd op de Cyprus Cup liep fout in de laatste vijf minuten van de match. "We hebben al meer maturiteit dan vroeger, maar op dat soort cruciale momenten moeten we de match kunnen doodmaken", aldus bondscoach Serneels daarover. de 3-1 voor de Flames hing meermaals in de lucht. "Maar al bij al is het wel een billijk gelijkspel."