Dé ontknoping van het seizoen komt eraan: iedereen weet hoe play-off 1 werkt, maar hoe gaat play-off 2 vanaf dit seizoen in zijn werk?

Nog twee speeldagen en dan is de reguliere competitie achter de rug. We naderen dé ontknoping van het seizoen in de Jupiler Pro League. Iedereen weet ondertussen hoe play-off 1 werkt, maar hoe zit dat nu weer met die hervormingen in play-off 2? Wij leggen het nog eens uit.

Beginnen doen we bij het begin. Enkele maanden geleden volgde er een serieuze competitiehervorming, maar aan play-off 1 werd niet geraakt. Na afloop van de reguliere competitie zullen de zes clubs met het meeste aantal punten dus deelnemen aan play-off 1. De punten worden gehalveerd en er volgen nog tien wedstrijden voor elke ploeg.

Invulling play-off 1

Zes clubs met meeste punten gaan naar play-off 1

Puntenhalvering

10 wedstrijden voor elke ploeg

Vorig seizoen toonde Club Brugge zich de sterkste in play-off 1 en werd het kampioen.

Nieuwe look voor play-off 2

Play-off 2 kreeg enkele maanden geleden wél een nieuwe look. Door de competitiehervorming zullen er vanaf dit seizoen twaalf ploegen deelnemen aan play-off 2.

De nummers 7 tot en met 15 uit de Jupiler Pro League komen uit in play-off 2, terwijl ook de nummers 2, 3 en 4 (Antwerp of Roeselare, Lierse en Union, nvdr.) uit 1B in play-off 2 terechtkomen. Zij bikkelen mee om een Europees ticket, maar kunnen niet promoveren.

Invulling play-off 2

Nummers 7 tot 15 uit 1A



Nummers 2 tot 4 uit 1B (kampioen 1B gaat niet naar play-off 2)

Twee poules van zes clubs

Winnaars van beide poules spelen finale tegen elkaar

Winnaar van finale play-off 2 speelt voor laatste Europese ticket tegen ploeg uit play-off 1

Lierse neemt deel aan play-off 2 en kan nog voor Europees voetbal gaan. Maar promoveren naar 1A, dat zit er niet meer in.

Ook nummer 15 speelt nog mee

De voorbije jaren waren er in play-off 2 twee groepen met vier ploegen, dat worden nu twee groepen met zes clubs. Ook de nummer 15 uit de Jupiler Pro League zal nu dus play-off 2 spelen.

Vorig jaar was dat nog niet het geval. Nummer 15 Westerlo speelde toen na het verzekeren van het behoud geen enkele wedstrijd met inzet meer. Vanaf dit seizoen is dat verleden tijd en zijn er – net als in play-off 1 – tien speeldagen per poule.

Finale play-off 2 en strijd om laatste Europese ticket in één wedstrijd

Nog een verschil met vorig seizoen: de finale van play-off 2 (winnaar poule A vs. winnaar poule B, nvdr.) zal nu in één wedstrijd – en dus niet in twee – worden gespeeld. Hetzelfde geldt voor het de testmatch voor het laatste Europese ticket.