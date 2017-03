Wie neemt de plaats van Luis Enrique in bij Barcelona?

Foto: © Photonews

Barcelona mag dan wel de nodige resultaten behalen, overtuigend is het niet altijd de laatste weken en maanden. Er werd geschreeuwd om het vertrek van trainer Luis Enrique, en de fans kregen wat ze wilden. Maar nu zal er wel iemand die lege plaats op de bank moeten invullen.

Eerder maakte FC Barcelona officieel bekend dat het de samenwerking met trainer Luis Enrique stopzet op het einde van dit seizoen, zoals u HIER kon lezen. Dat wil zeggen dat de Blaugrana op zoek moet naar een nieuwe coach, geen gemakkelijke opgave. Wij gieten de mogelijke kanshebbers in een overzicht.

Ronald Koeman (Everton)

Met Koeman kan Barcelona opnieuw een ex-speler aanstellen als trainer. In zijn contract bij Everton staat naar verluidt een clausule dat hij voor acht miljoen kan weggekocht worden.

Mauricio Pochettino (Tottenham)

Pochettino is vertrouwd met de Spaanse competitie van toen hij trainer was bij Espanyol. Hij heeft de geruchten zelf al een beetje weggelachen en stelde dat hij heel blij is bij Tottenham. De Argentijn heeft er nog een contract tot 2021.

Massimiliano Allegri (Juventus)

De Italiaan overheerst de Italiaanse competitie met Juventus en wil misschien wel een nieuwe uitdaging aangaan. Hij werkte bij AC Milan nog samen met directeur Ariedo Braida, wat zeker kan helpen. Ook Arsenal is geïnteresseerd in zijn diensten.

Jorge Sampaoli (Sevilla)

Bondscoach van Chili geweest en aan een héél sterk seizoen bezig met Sevilla, dat zelfs nog kans maakt op de titel. Zijn temperament en aanvallende speelstijl zouden goed bij Barcelona passen. Hij heeft ook zijn contract nog niet verlengd.

Ernesto Valverde (Athletic Bilbao)

De favoriet van Luis Enrique zelf om hem op te volgen. “Hij is een van de beste trainer uit het Spaanse voetbal. Het is logisch dat hij genoemd wordt als mogelijke trainer van Barcelona,” zei Enrique onlangs over hem.

Eusebio Sacristán (Real Sociedad)

Hij was al trainer bij Barcelona B, waar ook Pep Guardiola en Luis Enrique hun trainersvaardigheden bijgeschaafd hebben. Hij heeft van Real Sociedad een sterk elftal gemaakt dat bovenin het klassement meedraait. De kans op Eusebio Sacristán is echter klein, want hij verlengde onlangs nog zijn contract bij Sociedad.

Wie vind jij dat de nieuwe trainer van FC Barcelona moet worden? Laat het weten in de commentaar!