Gewezen publiekslieveling Anderlecht: "Het waren zes van de beste maanden in mijn carrière"

Foto: © photonews

Hij speelt al eventjes niet meer bij RSC Anderlecht, maar toch zal paars-wit altijd een speciale plaats hebben in het hart van de inmiddels 32-jarige Guillaume Gillet. De middenvelder blikte nu nog eens terug op zijn laatste periode bij paars-wit.

Na een geslaagde uitleeunbeurt aan Bastia, keerder Gillet aan het begin van vorig seizoen terug naar het Constant Vanden Stockstadion, waar hij nog zes mooie maanden beleefde.

"Het waren zes van de beste maanden in mijn carrière" - Guillaume Gillet

“In de Europa League speelden we tegen Tottenham en Monaco. Het waren zes van de beste maanden in mijn carrière, maar in mijn hoofd had ik al beslist dat ik de club in januari zou verlaten. Het was tijd om op een mooie manier afscheid te nemen”, aldus Gillet in een gesprek met SoFoot.

“Anderhalf jaar eerder, toen ik werd uitgeleend aan Bastia, was ik bankzitter. Voor aanvang van de play-offs belandde ik op de bank. Iets wat me nog nooit was overkomen. Daardoor moest ik op kousenvoeten en zonder huldiging vertrekken.”

"Na mijn laatste wedstrijd kreeg ik een staande ovatie. Fantastisch" - Guillaume Gillet

Iets wat Gillet nadien kon rechtzetten. “Doordat ik daarna nog eens zes maanden voor Anderlecht speelde, kon ik op een goede manier afscheid nemen. Na mijn laatste wedstrijd kreeg ik een staande ovatie. Het was fantastisch en exact wat ik wilde.”

Gillet speelt nu al ruim een jaar bij Nantes, waar hij een sleutelpion is. Na zijn overstap vorig seizoen speelde hij 19 competitiewedstrijden in de terugronde, dit seizoen zit hij aan 27 wedstrijden in de Ligue 1.