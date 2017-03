Van Holsbeeck: "Anthony blijft voor altijd een ambassadeur van de club"

Foto: © photonews

Anderlecht had blijkbaar nog een grote rol te spelen in de transfer van Anthony Vanden Borre naar TP Mazembe. De club liet hem onder zijn contract uitkomen en hielp ook mee in de deal. Het was trouwens Anderlecht die zijn persconferentie organiseerde deze middag.

Herman Van Holsbeeck kon er niet bij zijn en liet zich door Jean-François Lenvain, hoofd van de Sociale Cel, vertegenwoordigen. Maar de manager van paars-wit reageerde ondertussen wel via een persbericht.

"Het welzijn van onze spelers gaat voor op alles. We hebben, enkele dagen geleden, een akkoord gevonden met Anthony Vanden Borre om, op zijn vraag, het contract te ontbinden. RSCA eerbiedigt zijn wens om het over een andere boeg te gooien. Anthony blijft voor altijd een ambassadeur van Royal Sporting Club Anderlecht. We wensen hem het allerbeste bij zijn nieuwe club", klinkt het in de mededeling.