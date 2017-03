In China geven ze niet op: "Met Lukaku valt te praten, het probleem is Everton"

Foto: © photonews

Tot dusver is Axel Witsel de enige Rode Duivel die Europa inruilde voor een avontuur in de Chinese eerste klasse. Toch is het niet uitgesloten dat er straks nog Belgen naar China verkassen. Zelfs een transfer van Romelu Lukaku blijft bespreekbaar...

Lukaku heeft al enkele keren aangegeven dat hij niet staat te springen om in China aan de slag te gaan. De aanvaller van Everton wil naar een grote Europese club waarmee hij in de Champions League kan aantreden. Toch weten de Chinezen van geen ophouden…

“Met Lukaku valt te praten, maar het probleem is Everton”, zegt Tianjin Quanjian-trainer Fabio Cannavaro in Het Nieuwsblad. “Dat wil hem niet zomaar laten gaan. Het feit dat Lukaku jonger is (23, nvdr.) is het probleem niet.”

“Sommige mensen denken dat een spelers als hij niet naar hier kan komen. Maar Lukaku kan perfect naar China komen. Kijk naar Oscar. Die is 25 en ruilde Chelsea voor Shanghai SIPG.”

Hoog niveau

“Waarom? Omdat voetbal voetbal is in de hele wereld. Elke speler wil bij een club spelen die wint. In China wordt Guangzhou elk jaar kampioen. Dat is best een hoog niveau.”