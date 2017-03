Ex-doelman Roeselare geeft voordeel aan... Antwerp

Zondag staan Antwerp en Roeselare voor de eerste keer tegenover elkaar in de finale van 1B. Wie van de twee clubs is de sterkste? Jurgen Sierens, ex-doelman van Roeselare, heeft er zijn mening over.

Volgens Sierens is Antwerp favoriet. "Voor Roeselare is het minder van moeten, lijkt me. Het wordt alleszins twee keer ambiance. Dat het eerst uit is, is een voordeel. En ik denk ook dat nog altijd niemand graag naar Roeselare komt", twijfelt hij toch nog bij Sport/Voetbalmagazine.

Roeselare heeft wel nog heel wat werk om naar eerste klasse te trekken. "Zeker Roeselare moet op alle vlakken nog veel stappen zetten. Ik verwacht wel dat dan ook de grote bedrijven weer geïnteresseerd zullen zijn in de club. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan, gezien de grote mediabelangstelling."