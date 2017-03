KV Mechelen groeide enorm, maar is nog ambitieuzer: "We willen 15.000 man per match"

Foto: © photonews

KV Mechelen zit in volle expansie. Na de bouw van de nieuwe tribunes zit er gemiddeld zo'n 12.000 man per wedstrijd in de tribunes. Dat brengt 30 procent commerciële groei met zich mee. Maar de plannen zijn groter.

Zondag zit het stadion helemaal vol voor de komst van KV Mechelen. Maar waar is zijn al die fans van afkomstig? Mechelen is immers maar een stad van 85.000 inwoners. "Uit Mechelen en de brede rand. Neem Sint-Katelijne-Waver waar wij 950 abonnees hebben op 20.000 inwoners. Ons hinterland strekt zich uit tot Klein-Brabant, Vlaams Brabant, Limburg en zelfs de kust. Dat is historisch gegroeid, met bijvoorbeeld Lei Clijsters die als speler vanuit Limburg naar Mechelen kwam", aldus stadionmanager Marc Faes bij Sporza.

Natuurlijk is het niet elke week een topmatch, maar er is wel nog groei mogelijk. "Misschien wel, maar het is natuurlijk ook Anderlecht dat komt. En het is een belangrijke wedstrijd. In de toekomst streven we naar 14.000 à 15.000 vaste supporters. We baseren ons op onze bekerfinale in 2008, toen we in twee dagen 20.000 tickets verkocht hebben en er nog 10.000 te kort hadden."